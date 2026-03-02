Чекунков: на единого оператора придется до пятой части грузов в 2026 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Объем грузов северного завоза, который будет доставлен при участии единого морского оператора (ЕМО) в пять дальневосточных регионов в 2026 году, варьируется в диапазоне 233−801 тыс. тонн, что составляет от 6 до 20% от общего объема. Об этом сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Создание единого морского оператора предусмотрено федеральным законом «О северном завозе» с 1 января 2026 года. АО «Росатом Арктика» назначено единым морским оператором северного завоза.
«Соглашения о сотрудничестве по организации доставки грузов северного завоза силами ЕМО в 2026 году заключены с Республикой Саха (Якутия), ЧАО, Хабаровским краем, Камчатским краем и Сахалинской областью. По предварительной оценке, объем грузопотока с участием ЕМО варьируется в диапазоне 233−801 тыс. тонн, что составляет 6−20% от общего объема грузов северного завоза, доставка которых на территории указанных субъектов предусмотрена планом северного завоза на 2026 год. Итоговые данные будут получены после завершения закупочной кампании», — сказал Чекунков.
Министр отметил, что деятельность ЕМО имеет стратегическую значимость в процессе повышения эффективности доставки грузов северного завоза. Так, участие ЕМО в процессе доставки нивелирует риски срыва сроков доставки грузов, способствует повышению эффективности перевозок, позволяет определять условия взаимодействия с региональными заказчиками на долгосрочной основе.
«Значительную долю в стоимости грузов северного завоза составляют транспортные расходы. В последнее время наблюдается тенденция по увеличению стоимости транспортных услуг, обусловленная дефицитом судов соответствующего класса. Масштабирование практики перевозки грузов северного завоза с использованием услуг ЕМО, осуществляющего деятельность на основе регулируемых тарифов, на основании договоров, заключаемых на срок до трех лет, направлено на обеспечение доступности транспортных услуг и сдерживание роста стоимости услуг по перевозке топливно-энергетических ресурсов», — пояснил Чекунков.
Пилотный проект на Чукотке.
В 2025 году начался пилотный проект по доставке грузов в Чукотский автономный округ. Его реализует единый морской оператор северного завоза — АО «Росатом Арктика». По словам Чекункова, с начала арктической навигации в этом году ЕМО доставил на Чукотку 159,2 тыс. тонн грузов. Из них 152,4 тыс. — нефтеналивные, а 6,8 тыс. — контейнерные. План северного завоза выполнен полностью.
«Грузы, доставляемые ЕМО на территорию Чукотки, впервые за последние 5 лет завезены в полном объеме до начала ноября, то есть до начала периода активного ледообразования на трассе СМП, что позволило исключить ледокольную проводку судов ЕМО, тем самым не допущено увеличение конечной стоимости товаров для населения округа на величину ледокольного сбора», — добавил министр.
Северный завоз — комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера. Доставка грузов в эти места сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.