Чекунков: на единого оператора придется до пятой части грузов в 2026 году

«Соглашения о сотрудничестве по организации доставки грузов северного завоза силами ЕМО в 2026 году заключены с Республикой Саха (Якутия), ЧАО, Хабаровским краем, Камчатским краем и Сахалинской областью. По предварительной оценке, объем грузопотока с участием ЕМО варьируется в диапазоне 233−801 тыс. тонн, что составляет 6−20% от общего объема грузов северного завоза, доставка которых на территории указанных субъектов предусмотрена планом северного завоза на 2026 год. Итоговые данные будут получены после завершения закупочной кампании», — сказал Чекунков.