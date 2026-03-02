Ричмонд
Единственный в НСО нефтеперерабатывающий завод хотят обанкротить

Завод занимается переработкой нефти с Верх-Таркского месторождения.

Источник: НДН.ИНФО

В Новосибирской области рассматривается возможность банкротства единственного нефтеперерабатывающего завода региона. Руководство ООО «ВПК-Ойл», владеющего предприятием, заявило о намерении обратиться с соответствующим иском в арбитражный суд. Эта информация была опубликована на портале «Федресурс».

В списке кредиторов завода числится 12 юридических лиц, среди которых ПАО «Московский кредитный банк», ранее выразивший желание признать ООО «ВПК-Ойл» банкротом.

Коченёвский НПЗ, управляемый «ВПК-Ойл», является единственным действующим нефтеперерабатывающим заводом в области.

Предприятие начало свою работу в 2007 году, получая сырьё с Верх-Таркского месторождения. Несколько лет назад на НПЗ была проведена масштабная модернизация, на которую было потрачено около 7 миллиардов рублей.

Татьяна Картавых