Более 4 тысяч жителей Красноярского края нашли работу в начала года

Более четырех тысяч жителей Красноярского края нашли работу с начала 2026 года при содействии службы занятости. Выше двух тысяч — в феврале. Из них 88% получили постоянную работу.
В агентстве труда и занятости рассказали, что интерес соискатели проявляют к таким сферам, как логистика, строительство, производство и сельское хозяйство. К ним присоединились научная и техническая сферы. Чаще всего выбирали такие профессии, как водитель, воспитатель, повар, бухгалтер, медсестра, инженер и другие.
Сейчас в банке вакансий краевой службы занятости содержатся сведения о 30 тысячах предложений постоянной работы. Ознакомиться с ними можно на портале «Работа России» или в ближайшем центре занятости.