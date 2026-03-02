Более 4 тысяч жителей Красноярского края нашли работу в начала года

В агентстве труда и занятости рассказали, что интерес соискатели проявляют к таким сферам, как логистика, строительство, производство и сельское хозяйство. К ним присоединились научная и техническая сферы. Чаще всего выбирали такие профессии, как водитель, воспитатель, повар, бухгалтер, медсестра, инженер и другие.