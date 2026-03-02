Ричмонд
В Нижнем Тагиле осужденные сошьют одежду для колоний за 26 млн рублей

Осужденные из Нижнего Тагила сошьют одежду для колоний и лесных пожарных.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле ИК-6 заключила контракты на поставку одежды для колоний Липецка, Луганска и Курганской области. Помимо этого, спецодежду изготовят для сотрудников «Уральской базы авиационной охраны лесов». Общая сумма всех заключенных сделок составляет почти 26,5 миллиона рублей.

— Привлечение к оплачиваемому труду позволяет осужденным ежемесячно производить отчисления по своим исковым обязательствам, в том числе, в добровольном порядке, приобщаться к культуре труда, социализироваться в обществе, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Всего к работам по изготовлению одежды планируется привлечь порядка 150 осужденных ИК-6. В скором времени также планируется поставка уже готовой одежды в свердловские колонии. Сумма соответствующего госконтракта составила около 3 миллионов рублей.