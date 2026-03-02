Завод по производству БАДов планируют возвести в Новосибирске

В Кировском районе города Новосибирска планируется возведение завода, специализирующегося на производстве биологически активных добавок. Информацию об этом можно найти на официальном сайте муниципалитета.
Согласно документации, на улице Северный проезд, дом ⅜, появится новое четырёхэтажное здание, площадь которого превысит 10,6 тысячи квадратных метров. Площадь участка, отведенного под застройку, составит 8607,5 квадратных метров.
Уже получено разрешение на строительство, которое будет действовать в течение полутора лет. Проект предусматривает реконструкцию существующих складских помещений для их использования в качестве производственно-складского комплекса.
Татьяна Картавых