Завод по производству БАДов планируют возвести в Новосибирске

Комплекс появится в Кировском районе в промышленной зоне.

Источник: НДН.ИНФО

В Кировском районе города Новосибирска планируется возведение завода, специализирующегося на производстве биологически активных добавок. Информацию об этом можно найти на официальном сайте муниципалитета.

Согласно документации, на улице Северный проезд, дом ⅜, появится новое четырёхэтажное здание, площадь которого превысит 10,6 тысячи квадратных метров. Площадь участка, отведенного под застройку, составит 8607,5 квадратных метров.

Уже получено разрешение на строительство, которое будет действовать в течение полутора лет. Проект предусматривает реконструкцию существующих складских помещений для их использования в качестве производственно-складского комплекса.

Татьяна Картавых