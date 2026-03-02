hh.ru: за год вакансий для руководителей в РФ стало больше почти на четверть

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Вакансий для руководителей в России стало больше почти на четверть с начала 2026 года, специалистам высшего и среднего звена предлагают 150 тыс. рублей. Говорится в исследовании hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Всего с начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 23 тыс. вакансий для высшего и среднего менеджмента, из них 2,6 тыс. предлагали доход от 300 000 рублей. По сравнению с началом 2025 года количество подобных высокооплачиваемых вакансий в целом по стране выросло на 22%», — указывается в сообщении.
Уточняется, что медиана предлагаемых зарплат в вакансиях для высшего и среднего менеджмента в январе 2026 года составила 150 тыс. рублей.