ВПЭС сообщила, какие улицы раскопают во Владивостоке в 2026 году

Во Владивостоке в 2026 году собираются вскрыть несколько крупных участков теплосетей: работы запланированы на Горной, Светланской, Давыдова, Вилкова и вдоль Народного проспекта. Сейчас энергетики составляют подробную карту капитального ремонта на год. Как сообщила Владивостокская теплоэнергетическая система (ВПЭС), часть адресов уже определена, а окончательный список узлов и точек ремонта сформируют после гидравлических испытаний.
По данным ВПЭС, в программу включили как магистральные участки, так и внутриквартальные сети в центральной части города и спальных районах. В перечень попали трассы на улице Горной, несколько фрагментов теплотрассы на Светланской, Давыдова и Вилкова, а также сети, проходящие вдоль Народного проспекта. В компании отмечают, что эти участки выбрали из‑за высокой степени износа и прошлых аварий, а также с учётом обращений горожан и результатов прошлогодних испытаний.
Сейчас специалисты ВПЭС готовят проектную документацию и согласовывают её с городскими службами, чтобы подрядчики могли выйти на объекты сразу после завершения отопительного сезона. В мэрии добавляют, что график раскопок намерены увязать с дорожными и благоустроительными планами: после замены труб на указанных улицах должны восстановить проезжую часть и дворовые территории.