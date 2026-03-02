ВПЭС сообщила, какие улицы раскопают во Владивостоке в 2026 году

По данным ВПЭС, в программу включили как магистральные участки, так и внутриквартальные сети в центральной части города и спальных районах. В перечень попали трассы на улице Горной, несколько фрагментов теплотрассы на Светланской, Давыдова и Вилкова, а также сети, проходящие вдоль Народного проспекта. В компании отмечают, что эти участки выбрали из‑за высокой степени износа и прошлых аварий, а также с учётом обращений горожан и результатов прошлогодних испытаний.