Число пунктов выдачи Ozon в 2025 году выросло на 40%

«В 2025 году партнеры компании открыли более 24 тыс. новых точек. В результате за год сеть ПВЗ маркетплейса увеличилось на 40% — до 84 тыс. пунктов выдачи, которые охватывают 130 млн жителей России. При этом почти половина пунктов находятся в городах и селах с населением до 50 тыс. человек», — говорится в сообщении.