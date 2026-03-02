Число пунктов выдачи Ozon в 2025 году выросло на 40%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon в 2025 году увеличилось на 40% в годовом сопоставлении и достигло 84 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«В 2025 году партнеры компании открыли более 24 тыс. новых точек. В результате за год сеть ПВЗ маркетплейса увеличилось на 40% — до 84 тыс. пунктов выдачи, которые охватывают 130 млн жителей России. При этом почти половина пунктов находятся в городах и селах с населением до 50 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Логистическая инфраструктура Ozon включает в себя 50 фулфилмент-центров и свыше 150 хабов доставки в ключевых регионах страны и за рубежом. Площадь складских объектов в 2025 году возросла более чем на треть к 2024 году и превысила 5 млн кв. м, отметили в компании.
В 2025 году Ozon открыл крупные фулфилмент-центры в республиках Дагестан и Адыгея, Ростовской области и Красноярском крае. Общая площадь первых очередей логистических объектов составила 160 тыс. кв. м. На складах может совокупно храниться порядка 40 млн товаров. После выхода на полную мощность эти фулфилмент-центры смогут совокупно обрабатывать свыше 2,8 млн товаров ежедневно. Суммарная площадь складов составит более 350 тыс. кв. м. Здесь можно будет расположить порядка 100 млн товаров.
«С развитием складской инфраструктуры растет и лояльность клиентов к маркетплейсу. Например, в Республике Дагестан число активных покупателей за год выросло вдвое, а клиенты из Ростовской области и Красноярского края сделали в 2,3 раза больше заказов год к году», — рассказали в пресс-службе.