В Омске ищут руководителей на зарплату до 300 тысяч рублей

Первое место по уровню предлагаемого дохода в вакансиях занял руководитель отдела аналитики — медиана предлагаемых зарплат для этой позиции в начале года достигла 225 000 ₽ Это почти в 2 раза больше, чем в среднем по категории топ-менеджмента: на данный момент показатель составляет 114 900 ₽
На втором месте по уровню дохода в вакансиях — технический директор (CTO) и руководитель отдела логистики с медианой 200 000 ₽, на третьем — генеральный и исполнительный директор (CEO) с показателем 160 000 ₽
Также в топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий для руководителей вошли: операционный директор (COO) и коммерческий директор (CCO) (по 150 000 ₽), руководитель отдела маркетинга и рекламы (145 000 ₽), руководитель филиала (130 000 ₽), директор по маркетингу и PR (CMO) (110 000 ₽), а также финансовый директор (CFO), руководитель отдела персонала и начальник производства (по 100 000 ₽).