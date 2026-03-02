В Омске ищут руководителей на зарплату до 300 тысяч рублей

Первое место по уровню предлагаемого дохода в вакансиях занял руководитель отдела аналитики — медиана предлагаемых зарплат для этой позиции в начале года достигла 225 000 ₽ Это почти в 2 раза больше, чем в среднем по категории топ-менеджмента: на данный момент показатель составляет 114 900 ₽