В Артёме капитально ремонтируют ДК шахты «Амурская»

В Артёме Приморского края продолжается капитальный ремонт Дома культуры шахты «Амурская». На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 40%. Завершить все работы планируется к концу лета 2026 года, после чего обновлённый ДК смогут посещать жители города.
«Несмотря на то, что Дом культуры на ремонте, мы продолжаем работать. Коллективы продолжают работать. Школа предоставила помещение для творческих кружков: вокальных, танцевальных, театральных. Мы занимаемся на территории школы. Большое спасибо за это. Понимаете, дети приходят перед началом ремонта и все время спрашивают: “А как мы? А где мы? Мы закроемся?”. Но нашли решение, дети обрадовались, что на территории школы будут продолжать работать кружки», — прокомментировала руководитель кружков Дома культуры шахты «Амурская» Олеся Дёмина.
На объекте уже завершён комплекс базовых общестроительных работ. Сейчас ведётся обновление инженерных коммуникаций, а также подготовка элементов внутреннего и внешнего оформления здания. Ремонт выполняется строго по утверждённому графику и проектной документации.
Ход работ проинспектировали региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины», директор Приморского краевого театра молодёжи Игорь Селезнёв и председатель общественного совета проекта Александра Капцевич. По словам Селезнёва, реализована существенная часть запланированных мероприятий.
«По информации подрядчика, к апрелю планируется выход на следующий этап, поэтому в ближайшие два месяца мы проведём очередной мониторинг хода работ. Завершение ремонта и сдача объекта намечены на конец августа», — сообщил Игорь Селезнёв.
В Примрском крае региональное правительства много внимания уделяет вопросам развития культуры. Ремонтируются учреждения, проводятся различные мероприятия. Также развитие и модернизация культурной инфраструктуры остаются важным направлением народной программы «Единой России». Капитальный ремонт ДК шахты «Амурская» направлен не только на сохранение исторического облика здания, но и на создание современных, комфортных условий для сотрудников учреждения и всех жителей Артёма.
Напомним, что капитальный ремонт проводится по национальному проекту «Семья», инициированному Владимиром Путиным.