В ДОМ.РФ сообщили об оживлении рынка ипотеки на фоне ставок менее 20%

«Рыночные ставки сейчас впервые начали уходить на уровень менее 20%. Я разговаривал с рядом банков. Они говорят, что выдачи начинают оживать даже на этих ставках. Но совсем доступной она станет, по моему мнению, когда упадет до уровня ниже 15%. Когда она придет к 12%, то можно будет говорить о полном оживлении и восстановлении рыночной ипотеки», — сказал он.