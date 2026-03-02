В ДОМ.РФ сообщили об оживлении рынка ипотеки на фоне ставок менее 20%

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Рыночная ипотека начала оживать после снижения ставок до уровня ниже 20%, сообщил в интервью ТАСС руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
«Рыночные ставки сейчас впервые начали уходить на уровень менее 20%. Я разговаривал с рядом банков. Они говорят, что выдачи начинают оживать даже на этих ставках. Но совсем доступной она станет, по моему мнению, когда упадет до уровня ниже 15%. Когда она придет к 12%, то можно будет говорить о полном оживлении и восстановлении рыночной ипотеки», — сказал он.
По его словам, сейчас банки отыгрывают последнее снижение ключевой ставки, которое было в феврале.
«Мы ожидаем, что ставка будет снижаться до примерно 12−13% к концу года. И ожидаем сильного роста рыночных выдач. В прошлом году этот показатель составлял 20% от общего количества выдач ипотеки. В этом году эта доля может удвоиться и составить 40%», — отметил Гольдберг.