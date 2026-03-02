«М. Видео»: продажи стайлеров за пять лет выросли почти втрое

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Продажи стайлеров в 2025 году выросли почти втрое за пять лет, достигнув 7,4 млн устройств и 22,1 млрд рублей, что стало рекордом за рассматриваемый период. Об этом говорится в аналитике «М. Видео» на основе данных исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»).
По сравнению с 2024 годом в натуральном выражении рынок вырос на 29%, в денежном — на 6%. Основной объем продаж в 2025 году пришелся на ценовой диапазон от 900 до 1 800 рублей — на него пришлось более 40% всех реализованных устройств, отмечается в сообщении. При этом премиальные модели стоимостью выше 3 600 рублей обеспечили около пятой части продаж в натуральном выражении, а в четвертом квартале их доля увеличивалась на фоне праздничного спроса.
«При существенном росте объемов в штуках денежная динамика оказалась более умеренной, что связано с усилением конкуренции и расширением предложения в массовом сегменте. Средняя цена устройства по итогам года снизилась по сравнению с 2024 годом, сделав категорию еще более доступной широкой аудитории», — добавили аналитики.
В количественном выражении в число самых заметных брендов на отечественном рынке вошли Luni, Tuvio и King Professional. В денежном выражении лидирующие позиции занимают премиальные бренды — Dyson, Tuvio и Rowenta.
Также в «М. Видео» отмечают, что в 2025 году около 67% проданных стайлеров были оснащены функцией ионизации, а более 77% устройств имели керамическое покрытие рабочих поверхностей. Это свидетельствует о том, что функциональные характеристики, ранее характерные преимущественно для более дорогих моделей, становятся стандартом даже в среднем ценовом сегменте, говорится в сообщении.
«Рынок демонстрировал устойчивую динамику в течение всего года, а максимальные показатели были зафиксированы в четвертом квартале. Декабрь стал самым сильным месяцем по объему продаж, что традиционно связано с подарочным спросом и подготовкой к праздничному сезону», — отметили в «М. Видео».