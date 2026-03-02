«М. Видео»: продажи стайлеров за пять лет выросли почти втрое

По сравнению с 2024 годом в натуральном выражении рынок вырос на 29%, в денежном — на 6%. Основной объем продаж в 2025 году пришелся на ценовой диапазон от 900 до 1 800 рублей — на него пришлось более 40% всех реализованных устройств, отмечается в сообщении. При этом премиальные модели стоимостью выше 3 600 рублей обеспечили около пятой части продаж в натуральном выражении, а в четвертом квартале их доля увеличивалась на фоне праздничного спроса.