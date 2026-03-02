Эксперт предрёк массовое закрытие банков в России

В интервью порталу «Банки.ру» экономист Сергей Лукьянец объяснил, что в будущем на рынке сформируются три основные группы банков, каждая из которых будет играть свою роль и укрепляться, передает ИА DEITA.RU.
Первая группа — это крупные универсальные банки, число которых, по оценкам, составит примерно 10−15. В их число войдут национально значимые финансовые учреждения и крупные региональные лидеры, которые займут доминирующие позиции как на массовом рынке, так и в сегменте корпоративных клиентов и государственных проектов. Эти банки будут ключевыми игроками, способными обеспечивать основные направления традиционных финансовых услуг.
Вторая группа состоит из примерно 50−70 средних и малых банков, которые специализируются на нишевых сегментах. Их успех будет зависеть от способности создавать уникальные цифровые решения и глубоко понимать свою целевую аудиторию.
Эти учреждения займутся направлением вроде финтеха, обслуживанием малого и среднего бизнеса, отраслевой специализацией — например, в области агропрома, транспорта или информационных технологий.
Их деятельность будет отличаться глубоким региональным профилем и узкоспециализированными предложениями, что позволит им занимать важную нишу в финансовой системе.
Третью группу составят около десяти банков с государственной или квазигосударственной принадлежностью. Их основная задача — выполнение стратегических и политических целей в условиях санкционного давления и глобальных экономических вызовов. Они станут инструментом реализации государственных решений в сфере финансов и стабилизации экономики.
Экономист подчеркнул, что точное количество банков, которое считать оптимальным, — вопрос не фиксированный, ведь важнее не число самих учреждений, а качество конкуренции, устойчивость системы и полнота её охвата.
Главное — наличие достаточного количества игроков, способных конкурировать по ключевым продуктам — ипотеке, автокредитам, а также обеспечивать обслуживание нишевых сегментов, которые крупным банкам на данный момент невыгодно покрывать (например, малый бизнес в регионах или предприятий в сложных отраслях).
Важным критерием считается и избегание концентрации рисков, когда несколько крупных игроков доминируют на рынке, создавая системные опасности. Если ориентироваться на масштаб российской экономики и её региональные особенности, то, по мнению эксперта, примерно 200−250 кредитных организаций, включая небанковские кредитные организации, занимающиеся микрофинансированием, было бы оптимальным и вполне достаточно для нормальной работы системы.
Текущий показатель — это промежуточный этап, который может стать переходом к более консолидированному и при этом конкурентоспособному рынку. По его словам, тенденция к уменьшению числа банков не остановится, однако этот процесс перейдёт в качественно новую фазу — от «зачистки» и упрощения до рыночной и регуляторной консолидации.
В будущем, по прогнозам, на рынке останутся меньшие, но более четко профилированные и устойчивые по бизнес-моделям банки. Эксперт считает, что к концу десятилетия число подобных организаций достигнет примерно 200−250.