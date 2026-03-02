Эксперт предрёк массовое закрытие банков в России

Текущий показатель — это промежуточный этап, который может стать переходом к более консолидированному и при этом конкурентоспособному рынку. По его словам, тенденция к уменьшению числа банков не остановится, однако этот процесс перейдёт в качественно новую фазу — от «зачистки» и упрощения до рыночной и регуляторной консолидации.