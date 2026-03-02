Clarins подал заявки на регистрацию товарных знаков для косметических средств

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Французский бренд премиальной косметики Clarins подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в РФ для косметических средств. Среди них — Skin Illusion Instant smooth [HA blurring filler] и Clarins Facialift, выяснил корреспондент ТАСС.
Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в феврале года из Франции. Товарные знаки регистрируются по классу № 3 международной классификации товаров и услуг, который включает в том числе косметические продукты и средства, косметические кремы, лосьоны для косметических целей, масла косметические, туалетное очищающее молочко, гели для косметического использования, сыворотки для косметического использования, а также средства для макияжа, грима.
Clarins — французский бренд премиальной косметики, основанный Жаком Куртен-Кларансом в Париже в 1954 году, специализирующийся на уходовых средствах для лица и тела, макияже, а также парфюмерии.
Глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС отмечал, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя.
Ранее в пресс-службах маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и интернет-сервиса «Авито» сообщали ТАСС, что спрос россиян на товары люксовых брендов на онлайн-платформах заметно вырос за девять месяцев 2025 года. В категории товаров для красоты — косметики и парфюмерии — крупные бренды также показали прирост, например, продажи Clarins на Wildberries увеличились на треть.