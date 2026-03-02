На каждого жителя Южного Урала приходится по 400 тысяч рублей кредитных долгов

В Челябинской области на каждого человека приходится по 402,4 тыс. рублей долга перед банками. Регион стал 38-м в рейтинге закредитованности населения, опубликованном «РИА Новости».
По данным составителей списка, среднедушевой долг по банковским кредитам составляет 48,2% от годовой зарплаты южноуральца.
Наименее закредитованным регионом оказалась Ингушетия. Там на каждого жителя приходится по 54,4 тыс. рублей долга перед банками. Долги составляют 12% от годовой зарплаты.
Москва также попала в пятерку наименее закредитованных. На каждого жителя столицы приходится по 599,7 тыс. рублей долга по кредитам, но долги равняются всего 31,9% от годовой зарплаты москвича.
Наиболее закредитована Тыва. Там среднедушевой долг на 38% превышает годовую зарплату, на каждого жителя приходится свыше миллиона рублей еще не выплаченных банкам средств.