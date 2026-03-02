На сколько может вырасти доллар в Казахстане, рассказали эксперты

На текущий момент официальный курс доллара в Казахстане составляет 497,56 тенге. В последний день февраля он заметно снизился — сразу на 4,19 тенге. Однако, как отмечает Национальный банк РК, эксперты считают, что это временное укрепление — средний курс на 2026 год прогнозируется на уровне 535 тенге.
Дальше также ожидается рост: в 2027 году — до 555,1 тенге, а в 2028 году — до 578 тенге. Что касается инфляции, то в 2026 году она может начать снижаться быстрее, чем ожидалось. Если месяцем ранее эксперты ожидали понижение до 10,8% к концу года, то теперь сообщают о 10%.
Правда, дальше темпы роста цен в стране могут замедляться слабее: в 2027 году — не до 6,9%, а до 8%; в 2028 году — не до 6,5%, а до 7%. На этом фоне и ожидания по базовой ставке изменились. К концу года аналитики ожидают ее снижение с 18% до 15,9%, в 2027 году — до 12%, а в 2028 году — до 11%.
Примечательно, что эксперты прогнозируют более быстрый рост экономики Казахстана. Внутренний валовый продукт (ВВП), то есть общая стоимость всех произведенных товаров и услуг в стране, в 2026 году может вырасти на 5%, хотя ранее прогнозировалось 4,8%. Выросли и ожидания в следующие два года: в 2027 году — 4,5% (ранее 4,4%), а в 2028 году — 4,3% (ранее 4,2%).
Оценка средних темпов роста потенциального ВВП на горизонте 5 лет повысилась с 4% до 4,5%. Однако всё это лишь ожидания конкретных экспертов, которые нельзя воспринимать как «истину в последней инстанции». К тому же, как отмечает Нацбанк, аналитики выдавали слишком разные прогнозы, что отражает их неопределенность касательно перспектив развития внутренней и мировой экономики в ближайшем будущем.