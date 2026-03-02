На сколько может вырасти доллар в Казахстане, рассказали эксперты

Правда, дальше темпы роста цен в стране могут замедляться слабее: в 2027 году — не до 6,9%, а до 8%; в 2028 году — не до 6,5%, а до 7%. На этом фоне и ожидания по базовой ставке изменились. К концу года аналитики ожидают ее снижение с 18% до 15,9%, в 2027 году — до 12%, а в 2028 году — до 11%.