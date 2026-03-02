В Братске в 2026 году планируют перевести на газ 533 дома

Работы проведут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Перевод домовладений на газ — часть комплексной работы по повышению экологического благополучия и созданию комфортных условий для жизни. В прошлом году с участием федеральных, областных и местных средств газ провели в 352 дома Правобережного района Братска. В этом году предусмотрено свыше 224 млн рублей на работы, из которых более 209,2 млн — средства федерального бюджета, около 13,4 млн — областного.