В Братске в 2026 году планируют перевести на газ 533 дома

Работы проведут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Перевод домовладений на газ — часть комплексной работы по повышению экологического благополучия и созданию комфортных условий для жизни. В прошлом году с участием федеральных, областных и местных средств газ провели в 352 дома Правобережного района Братска. В этом году предусмотрено свыше 224 млн рублей на работы, из которых более 209,2 млн — средства федерального бюджета, около 13,4 млн — областного.
Работы по оснащению домов газовым оборудованием для жителей проводят бесплатно. Администрация отбирает подрядные организации для газификации первых 100 домов из плана этого года. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов ранее сообщил, что в 14 городах-участниках проекта «Чистый воздух» переведут свыше восьми тысяч домовладений на экологичные виды топлива.
Помимо Братска, работы пройдут в Красноярске, Минусинске, Ачинске, Лесосибирске, Абакане, Черногорске, Омске, Искитиме, Барнауле, Нижнем Тагиле, Кемерово, Улан-Удэ и Гусиноозерске.