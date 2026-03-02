Цена на мороженое выросла в три раза за десять лет в Приморье

В Приморье резко подорожало всеми любимое лакомство. Цены на мороженое выросли в три раза за 10 лет. По данным федеральной статистики, в 2014 году килограмм сливочной «вкусняшки» можно было купить в среднем за 311 рублей, а сегодня цена перевалила за 1100 рублей.
Долгое время рынок был стабилен: на протяжении многих лет стоимость росла постепенно, прибавляя по 20−30 рублей ежегодно. Однако ситуация кардинально изменилась в начале 2022 года. Тогда всего за месяц мороженое прибавило в цене сразу 200 рублей. А за последующие три года стоимость продукта выросла еще на 400 рублей за килограмм.
Подорожание коснулось всей продукции, но по-разному. Знаменитый стаканчик «Простоквашино» теперь обходится покупателям в 90 рублей. Приморское мороженое «Урса» выросло в цене скромнее многих — всего на 20 рублей за рассматриваемый период, а японский фруктовый лед «Мелония» подорожал всего на 11 рублей за последние 4 года, а за всю десятилетку — на 21 рубль. Сегодня такое лакомство можно найти в среднем за 88 рублей.
Сегодняшний ассортимент в магазинах края впечатляет разбросом цен. Небольшой стаканчик или рожок стоит 30−40 рублей. Пломбир на палочке обойдется уже в 80−114 рублей. А любителям нестандартных форматов, например мороженого в виде рулета, придется выложить от 120 до 220 рублей за порцию в 50−70 граммов.