Цена на мороженое выросла в три раза за десять лет в Приморье

Подорожание коснулось всей продукции, но по-разному. Знаменитый стаканчик «Простоквашино» теперь обходится покупателям в 90 рублей. Приморское мороженое «Урса» выросло в цене скромнее многих — всего на 20 рублей за рассматриваемый период, а японский фруктовый лед «Мелония» подорожал всего на 11 рублей за последние 4 года, а за всю десятилетку — на 21 рубль. Сегодня такое лакомство можно найти в среднем за 88 рублей.