У авиакомпании «Ангара» изменилось название

Авиакомпания «Ангара» сменила название на «И8». Это следует из данных системы «Контур. Фокус». Новое название зарегистрировано 19 февраля 2026 года.
«Авиакомпания выполняет полеты по сертификату на авиационные работы, полученного в 2022 году», — говорится на сайте перевозчика.
В лизинге у фирмы находятся аэродромный топливозаправщик и два вертолета Ми-8. На 2026 год у авиакомпании заключено несколько контрактов.
