Следствие раскрыло хищение при строительстве водовода между Ростовом и Донецком

Уголовное дело на основании оперативных материалов ФСБ было возбуждено главным военным следственным управлением (ГВСУ) 7 октября 2025 года. В июле того же года власти ДНР заявляли, что водовод Дон—Донбасс обеспечивает лишь треть региона. Еще до этого, в январе 2025 года, Минобороны обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к выполнявшей работы ВСК на 4,21 млрд руб. По материалам дела, в 2022 году в рамках исполнения госконтракта ВСК, которая занималась возведением водовода, заключила контракт с ООО НЭСТ на закупку водозаборных кранов.