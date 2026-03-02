Кишечная палочка, плесень и кислый запах: партию сливочного масла забраковали в Приморье

«Масло проверено на соответствие по 37 показателям. В результате проведенных исследований в партии установлены бактерии кишечной палочки, превышение допустимого уровня содержания дрожжей и плесневых грибов — в 2,5 раза выше нормативного значения, несоответствия по консистенции (она описана как рыхла, с капельками влаги на поверхности) и запаху (он охарактеризован как “кислый”)», — говорится в сообщении.