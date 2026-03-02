Ричмонд
Кишечная палочка, плесень и кислый запах: партию сливочного масла забраковали в Приморье

Продукция не попадёт на прилавки — производитель не сможет оформить декларацию на выпуск.

Источник: PrimaMedia.ru

Специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили серьёзные нарушения при лабораторных испытаниях сливочного масла местного производителя. Исследование проводилось 26 февраля в рамках подготовки к декларированию продукции. Отмечается, что проверяемая партия ещё не поступала в продажу — пробу взяли прямо на производстве по инициативе самого предприятия, сообщила пресс-служба ведомства.

«Масло проверено на соответствие по 37 показателям. В результате проведенных исследований в партии установлены бактерии кишечной палочки, превышение допустимого уровня содержания дрожжей и плесневых грибов — в 2,5 раза выше нормативного значения, несоответствия по консистенции (она описана как рыхла, с капельками влаги на поверхности) и запаху (он охарактеризован как “кислый”)», — говорится в сообщении.

Из-за этих нарушений производитель не сможет получить декларацию о соответствии и выпускать продукцию в оборот.

Отмечается, что с начала года в Приморье при анализе сливочного масла зафиксировано уже 31 несоответствие в четырёх пробах, что вызывает обеспокоенность экспертов.