Состояние основателя Telegram Павла Дурова снизилось до 12 млрд

Состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова за последний месяц сократилось на 2,24 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
Согласно обновленным расчетам, капитал бизнесмена оценивается примерно в 12 млрд долларов. Месяцем ранее показатель был выше.
Bloomberg Billionaires Index ежедневно рассчитывает состояние крупнейших предпринимателей, исходя из стоимости их публичных и частных активов. В случае Дурова ключевым активом остается Telegram — частная компания, не размещенная на бирже.
Оценка формируется на основе сравнительного анализа с публичными технологическими компаниями, финансовых показателей сервиса, темпов роста аудитории и других рыночных факторов.
Отдельных комментариев Дурова по поводу изменения его состояния не публиковалось. Снижение оценки могло быть связано с пересмотром стоимости Telegram, волатильностью на технологическом рынке и динамикой цифровых активов, связанных с экосистемой мессенджера.
Индекс обновляется ежедневно, поэтому объем капитала может меняться в зависимости от рыночной ситуации. По данным Bloomberg, сокращение на 2,24 млрд долларов стало одним из заметных колебаний среди предпринимателей технологического сектора.
