Куда выгодно вложить деньги вместо вклада, рассказал эксперт

Об этом рассказал агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, передает ИА DEITA.RU.
Основным преимуществом такого инструмента являются предусмотренные стимулы, среди которых государственное софинансирование и налоговые льготы, позволяющие значительно повысить доходность при долгосрочном вложении средств.
По словам эксперта, только софинансирование может приносить участникам доход от 25% до 100% годовых от их внесений за десять лет, а налоговые вычеты — повышенную годовую эффективность от 13% до 22% в течение всей продолжительности участия.
Если к этим выплатам добавить инвестиционный доход, который получают управляющие программы — негосударственные пенсионные фонды, — то становится очевидно, что такие вложения могут обеспечить защиту от инфляции и снижение курса национальной валюты, поддерживая реальную стоимость капитала, что особенно важно в условиях нестабильной экономики.
Общий итог показывает, что участие в программе долгосрочных сбережений способно приносить доходность, превышающую показатели банковских депозитов, при этом обладая высокой степенью гарантий безопасности. Все средства на счетах участников защищены государством через систему Агентства по страхованию вкладов на сумму до 2,8 миллиона рублей.
Кроме этого, фонды обязуются обеспечивать безубыточность своей деятельности — в случае неблагоприятных рыночных условий они возместят возможные потери за свой счет, что снижает риски для вкладчиков.
Помимо основных программ, существуют и другие формы долговременного накопления, предлагаемые негосударственными пенсионными фондами. Например, корпоративные пенсионные схемы, при которых крупные организации самостоятельно или при помощи софинансирования помогают своим сотрудникам накапливать средства.
Такой подход способствует более быстрому формированию финансовой подушки для будущего. В этом году был внедрен новый формат — корпоративная версия программы долгосрочных сбережений, при котором предприятия получают налоговые льготы за счет софинансирования взносов сотрудников, а последние в свою очередь выигрывают за счет поддержки со стороны работодателя и государства одновременно.
Также для частных лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых предусмотрена возможность заключения индивидуальных пенсионных планов (ИПП). Такой инструмент позволяет самостоятельно выбрать объем и порядок внесений, подбирая условия, наиболее соответствующие личным возможностям и жизненным обстоятельствам.