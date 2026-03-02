МАРТ предупредил о контроле за ценами на цветы перед 8 Марта

В Беларуси Министерство антимонопольного регулирования и торговли возьмет под контроль цены на цветы в преддверии 8 Марта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, со 2 по 6 марта контролерами МАРТ и заинтересованными службами будет усилен контроль за продавцами цветов. Во время мониторинга особое внимание будет уделяться качеству торгового обслуживания и ценам.
— Цель проверок — оперативно реагировать на возможные нарушения и не допустить спекулятивного роста цен в преддверии 8 Марта, — прокомментировали в МАРТ.
Белорусы также сами могут сообщить о высоких ценах на цветы или других нарушениях со стороны продавцов на горячие линии МАРТ в областях и Минске, их номера указаны на сайте ведомства.
