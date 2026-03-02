Ричмонд
МАРТ предупредил о контроле за ценами на цветы перед 8 Марта

МАРТ берет на контроль продавцов цветов перед 8 Марта в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси Министерство антимонопольного регулирования и торговли возьмет под контроль цены на цветы в преддверии 8 Марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, со 2 по 6 марта контролерами МАРТ и заинтересованными службами будет усилен контроль за продавцами цветов. Во время мониторинга особое внимание будет уделяться качеству торгового обслуживания и ценам.

— Цель проверок — оперативно реагировать на возможные нарушения и не допустить спекулятивного роста цен в преддверии 8 Марта, — прокомментировали в МАРТ.

Белорусы также сами могут сообщить о высоких ценах на цветы или других нарушениях со стороны продавцов на горячие линии МАРТ в областях и Минске, их номера указаны на сайте ведомства.

Ранее власти сказали, за что аннулируют разрешение на торговлю цветами в Минске.

Еще мы писали, что цены на тюльпаны и розы на минском вокзале за неделю до 8 марта стартуют от 2,2 рубля.