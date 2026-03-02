Средняя цена на говядину в Ростовской области превысила 667 рублей за килограмм

Среди мясных продуктов наиболее высокую стоимость имеет баранина — 800 ₽/кг. Говядина стоит 667 ₽, свинина — 426 ₽ Курица остается самым доступным мясом по цене 226 ₽/кг. Твердые и мягкие сыры торгуются по 914 ₽/кг, творог — по 467 ₽, сметана — по 370 ₽ При этом молоко стоит 94 ₽/л, а десяток куриных яиц — 85 ₽