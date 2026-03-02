Ричмонд
Жителям Ташкентской области вернут более 2,2 млрд сумов за воду

Vaib.uz (новости Узбекистана. 2 марта). Некоторым жителям Ташкентской области, похоже, повезло. Комитет по конкуренции проверил деятельность компании Musaffo Obi Hayot Magistral Suv ta’minoti, которая занимается начислением платы за холодное водоснабжение и канализацию, и выявил нарушения.

Источник: Vaib.Uz

По данным ведомства, компания необоснованно взыскала с потребителей более 2,2 млрд сумов. Деньги были получены за счёт завышения тарифов на услуги питьевой воды и водоотведения.

С учётом выявленных фактов Специальная комиссия возбудила в отношении компании дело по признакам нарушения законодательства о конкуренции. По итогам рассмотрения принято решение о применении финансового штрафа.

Кроме того, выдано обязательное для исполнения предписание — устранить нарушения, не допускать подобных случаев в будущем и провести перерасчёт с возвратом необоснованно полученных средств конечным потребителям.

Иными словами, если в ближайшее время на вашем лицевом счёте по холодной воде внезапно появятся деньги — не пугайтесь. Это не ошибка системы, а средства, которые с вас списали незаконно и теперь обязаны вернуть.

Правда, остаются вопросы. В Комитете по конкуренции не уточнили, каким именно образом и на основании каких решений были завышены тарифы, кто утверждал расчёты и как долго продолжалась эта практика.

Подробностей в официальном сообщении пока нет. А ведь именно прозрачность в таких вопросах — лучший способ предотвратить повторение подобных историй.