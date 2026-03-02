Эксперты рассказали, кто в Приморье может рассчитывать на зарплату более 300 тысяч рублей

С начала 2026 года работодатели Приморья разместили почти 300 вакансий для высшего и среднего менеджмента. Самая высокая медиана зарплат — у гендиректоров: 300 тысяч рублей. Это вдвое больше среднего показателя по категории (150 тысяч рублей). Об этом сообщили аналитики платформы hh.ru.