Эксперты рассказали, кто в Приморье может рассчитывать на зарплату более 300 тысяч рублей

С начала 2026 года работодатели Приморья разместили почти 300 вакансий для высшего и среднего менеджмента. Самая высокая медиана зарплат — у гендиректоров: 300 тысяч рублей. Это вдвое больше среднего показателя по категории (150 тысяч рублей). Об этом сообщили аналитики платформы hh.ru.
На втором месте по уровню дохода оказались IT-директора: их медианная зарплата составляет 250 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров руководители отделов аналитики, которые могут рассчитывать на 200 тысяч рублей в месяц. В целом медиана зарплат по всем управленческим позициям в регионе вдвое скромнее — 150 тысяч рублей.
Такой разрыв в доходах объясняют острой нехваткой профессионалов, способных управлять сложными проектами и внедрять инновации. Бизнес готов переплачивать за лидеров, которые повысят эффективность компаний.
В список самых дорогих руководящих кадров также вошли технические директора (почти 198 тысяч рублей), финансисты (137,7) и руководители логистики (125). Зарплаты от 100 до 120 тысяч рублей предлагают коммерческим и операционным директорам, а также руководителям филиалов, производств и отделов персонала.
В феврале в крае было открыто более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Помимо руководящего состава, высокий доход готовы предложить курьерам, водителям и машинистам тяжелой техники. Абсолютный максимум на рынке труда Приморья сейчас зафиксирован в медицине — стоматологу-терапевту готовы платить от 600 тысяч рублей.