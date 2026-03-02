Эксперты рассказали о трендах на рынке посуточной аренды в Новосибирске

«Практически половина путешественников выбирают частное жилье — квартиры или дома. Краткосрочная аренда перестала быть просто местом для ночевки, она стала полноценной частью опыта путешествий. Мы видим, что рынок растет не столько за счет количества гостей, сколько за счет перераспределения спроса и повышения требований к качеству. Гости ищут новые регионы, новые типы размещения и новые поводы для поездок. Сейчас выигрывает не тот, у кого дешево, а тот, у кого качественно и безопасно», — отметила спикер.