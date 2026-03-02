Эксперты рассказали о трендах на рынке посуточной аренды в Новосибирске

Новосибирск уверенно закрепился в десятке самых популярных туристических направлений России, и это напрямую влияет на структуру локального рынка краткосрочной аренды. По данным службы государственной статистики, пик поездок в регион стабильно приходится на летние месяцы, однако с марта наблюдается устойчивый рост бронирований, что делает спрос более равномерным в течение года.
Как отмечает руководитель группы продаж «Ключевые регионы» «Авито Путешествий» Жанна Луцкая, сегодняшний гость Новосибирска — это опытный путешественник, который в 78% случаев приезжает из другого региона. Почти половина гостей путешествуют парами, а треть — с детьми. Средняя длительность поездки составляет 3−4 дня, при этом туристы стали планировать свои поездки заранее: окно бронирования выросло до 8−9 дней.
«Практически половина путешественников выбирают частное жилье — квартиры или дома. Краткосрочная аренда перестала быть просто местом для ночевки, она стала полноценной частью опыта путешествий. Мы видим, что рынок растет не столько за счет количества гостей, сколько за счет перераспределения спроса и повышения требований к качеству. Гости ищут новые регионы, новые типы размещения и новые поводы для поездок. Сейчас выигрывает не тот, у кого дешево, а тот, у кого качественно и безопасно», — отметила спикер.
Цифры подтверждают этот тренд: количество предложений посуточного жилья в Новосибирске за год выросло на 8%, а спрос (оплаченные бронирования) увеличился на 11%. При этом средний чек вырос лишь на 2%, что говорит о высокой конкуренции. Важно, что количество арендодателей растет медленнее, чем число объектов. Это свидетельствует о профессионализации рынка: на смену владельцам одной квартиры приходят управляющие компании и сети с несколькими лотами.
Основатель сети квартир посуточной аренды «Сутки как дома» Екатерина Батенёва прошла путь от самостоятельного ведения дел до создания бренда с узнаваемым сервисом. Компания работает на рынке 8 лет и управляет 48 объектами.
«Сейчас грань между гостем отеля и гостем посуточной квартиры практически стерлась. Мы пришли к формуле “Сервис как в отеле, уют как дома”. Квартира дает больше пространства, возможность готовить и видовые характеристики, но и требования к ней выросли. Сегодня нужно удивлять: мы работаем с дизайном до уровня подбора кухонных полотенец, продумываем мелочи вроде наличия соли или кофемашины. Это формирует комфорт и впечатления», — поделилась опытом Екатерина Батенёва.
По ее словам, важным трендом стала инклюзивность и работа с нестандартными запросами. Например, все 48 квартир сети допускают размещение с животными, что для многих путешественников становится решающим фактором.
Отвечая на вопрос о взаимодействии рынков посуточной и долгосрочной аренды, Екатерина Батенёва отметила эффект перенасыщения:
«Количество квартир в краткосрочной аренде растет быстрее туристического потока, и это заставляет искать новые пути. Собственники, которые год назад надеялись на сверхдоходы, сейчас вынуждены снижать ожидания».
Эксперты сходятся во мнении, что ключевым драйвером роста рынка остается его прозрачность и переход в разряд малого бизнеса. Все больше объектов в Новосибирске сдаются официально — через самозанятых или ИП, а конкуренция все активнее смещается в сторону дизайна, сервиса и заботы о потребностях конкретного гостя.