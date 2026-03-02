Станет ли ваша зарплата в марте меньше из-за праздника: отвечает экономист

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин ответил, отразятся ли на зарплате работающих россиян мартовские праздники. Согласно производственному календарю, отдыхать мы будем с 7 по 9 марта включительно.
А длительные выходные никак не скажутся на зарплате, заявил экономист.
— Оплата труда рассчитывается исходя из числа рабочих, а не календарных дней, поэтому при выполнении нормы доход не снижается, — сказал «Газета.Ru» эксперт.
Экономист напомнил, что в 2026 году россиян ждет еще три периода, когда выходные составят три дня подряд: в мае отдыхаем с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая. В июне с 12 по 14, а 4 ноября приходится на среду.
Для тех, кто работает в пятидневку, в этом году не будет ни одной 6-дневнй рабочей недели. Всего за календарный год выпадает 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных.
Ранее эксперт назвал месяц, который с экономической точки зрения больше всего подходит для отпуска. Это июль. Отпускные в этот период будут выше всего, пишет aif.ru.
А вот самым невыгодным месяцем для отпуска эксперты называют март. Причина в том, что трехдневные выходные сократили число общих рабочих дней и расчет отпускных выплат будет проходить как раз с учетом этого факта. Выплаты окажутся меньше, пишет Царьград.