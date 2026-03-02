Крупный банк озвучил условие роста зарплат в Беларуси

Аналитики банка отметили, что основная причина роста зарплат в Беларуси — повышение базовой ставки оплаты труда на 8,8%. Так как она определяет зарплату в бюджетной сфере. В итоге зарплаты бюджетников в Беларуси выросли на 9,8% в январе в сравнении с годом ранее. Еще в банке отметили, что сохранение устойчивого роста реальных зарплат станет важным фактором укрепления потребительской активности в экономике республики.