Крупный банк озвучил условие роста зарплат в Беларуси

В Евразийском банке развития назвали причины роста зарплат в Беларуси.
В еженедельном макрообзоре ЕАБР констатировали, что реальные зарплаты белорусов выросли на 6,3% в январе 2026 года. Месяцем ранее рост зарплат фиксировался на уровне 6,1%.
Аналитики банка отметили, что основная причина роста зарплат в Беларуси — повышение базовой ставки оплаты труда на 8,8%. Так как она определяет зарплату в бюджетной сфере. В итоге зарплаты бюджетников в Беларуси выросли на 9,8% в январе в сравнении с годом ранее. Еще в банке отметили, что сохранение устойчивого роста реальных зарплат станет важным фактором укрепления потребительской активности в экономике республики.
