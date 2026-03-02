Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный банк озвучил условие роста зарплат в Беларуси

ЕАБР сказал о росте зарплат белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В Евразийском банке развития назвали причины роста зарплат в Беларуси.

В еженедельном макрообзоре ЕАБР констатировали, что реальные зарплаты белорусов выросли на 6,3% в январе 2026 года. Месяцем ранее рост зарплат фиксировался на уровне 6,1%.

Аналитики банка отметили, что основная причина роста зарплат в Беларуси — повышение базовой ставки оплаты труда на 8,8%. Так как она определяет зарплату в бюджетной сфере. В итоге зарплаты бюджетников в Беларуси выросли на 9,8% в январе в сравнении с годом ранее. Еще в банке отметили, что сохранение устойчивого роста реальных зарплат станет важным фактором укрепления потребительской активности в экономике республики.

Ранее Минтруда озвучило ситуацию с реальными доходами белорусов.

Тем временем Минтранс сказал, когда все дороги в Беларуси восстановят после зимы.