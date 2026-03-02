Власти рассказали, куда жаловаться, если не вывозят мусор

С рекомендациями выступил муниципальный центр управления, опубликовав в социальный сетях своеобразную памятку-инструкцию.
Виртуальные помощники.
Согласно нормам СанПин, твёрдые бытовые отходы необходимо вывозить минимум 1 в 3 дня. В + 5 и выше — ежедневно, + 4 и ниже — 1 раз в 3 суток. Но эти нормы часто не соблюдаются.
Если мусор не вывозят, в вы можете обратиться по телефону диспетчерской Приморского экологического оператора:
Если звонить отвыкли, можно написать в чат ПЭО t.me/peo125 или в чат-бот оператора t.me/kguppeo_bot.
Если площадка расположена на придомовой территории, её обслуживанием занимается УК или ТСЖ. Контакты вашей УК можно найти по ссылке.
Начать с себя.
Впрочем, в нерегулярном вывозе мусора городские власти предлагают не спешить винить ПЭО и УК. Иногда стоит начать с себя. А именно с запаркованных дворов.
В узких дворах иногда и легковушкам не разъехаться, не говоря уже про проезд мусоровоза. За блокировку проезда и нарушение правил парковки предусмотрена административная ответственность — от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 3 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Только правонарушение доказать ещё надо — не всегда удаётся снять на телефон мусоровоз, который пытается пробраться к бакам.
Вот случай произошёл 20 января. К адресам Океанский проспект, 138; Проспект 100-летия Владивостоку, 56, Гризодубова, 45,49; Постышева, 11−15 не смог проехать мусоровоз. Только со второй попытки на следующий день удалось вывести мусор.
Зимой, в гололёд, ситуация ещё сложнее. По сугробам во дворах не проехать. Вовремя не почистили, не посыпали — и к бакам не попасть.
Так, этой зимой на 40-лет ВЛКСМ, Тухачевского, 38,40,42: Светланская 87,89, Светланская, 193 мусор вовремя не вывезли из-за сугробов. Согласно законодательству, беспрепятственный проезд к контейнерной площадке обеспечивает собственник земельного участка. По закону об административных правонарушениях ПК, штраф за неубранный снег и гололёд составляет для граждан 3−5 тысяч рублей, для должностных лиц 5−20 тысяч рублей, для юридических лиц — 80−100 тысяч рублей.
Кстати.
Приморский экологический оператор посчитал:
1 кг отходов в сутки производит каждый житель Приморья.
1 979 контейнеров для раздельного сбора отходов размещено в Приморье.
175 несанкционированных свалок объемом 90 193 куб.м ликвидировано.