Власти рассказали, куда жаловаться, если не вывозят мусор

В узких дворах иногда и легковушкам не разъехаться, не говоря уже про проезд мусоровоза. За блокировку проезда и нарушение правил парковки предусмотрена административная ответственность — от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 3 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Только правонарушение доказать ещё надо — не всегда удаётся снять на телефон мусоровоз, который пытается пробраться к бакам.