Власти рассказали, куда жаловаться, если не вывозят мусор

Мэрия Владивостока рассказала, что делать, если не вывозят мусор.

Источник: АиФ Владивосток

С рекомендациями выступил муниципальный центр управления, опубликовав в социальный сетях своеобразную памятку-инструкцию.

Виртуальные помощники.

Согласно нормам СанПин, твёрдые бытовые отходы необходимо вывозить минимум 1 в 3 дня. В + 5 и выше — ежедневно, + 4 и ниже — 1 раз в 3 суток. Но эти нормы часто не соблюдаются.

Если мусор не вывозят, в вы можете обратиться по телефону диспетчерской Приморского экологического оператора: 8 (423) 246−72−22. Звонки здесь принимают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

Если звонить отвыкли, можно написать в чат ПЭО t.me/peo125 или в чат-бот оператора t.me/kguppeo_bot.

Если площадка расположена на придомовой территории, её обслуживанием занимается УК или ТСЖ. Контакты вашей УК можно найти по ссылке.

Начать с себя.

Впрочем, в нерегулярном вывозе мусора городские власти предлагают не спешить винить ПЭО и УК. Иногда стоит начать с себя. А именно с запаркованных дворов.

В узких дворах иногда и легковушкам не разъехаться, не говоря уже про проезд мусоровоза. За блокировку проезда и нарушение правил парковки предусмотрена административная ответственность — от 1 до 3 тысяч рублей для граждан, от 3 до 10 тысяч рублей для должностных лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Только правонарушение доказать ещё надо — не всегда удаётся снять на телефон мусоровоз, который пытается пробраться к бакам.

Вот случай произошёл 20 января. К адресам Океанский проспект, 138; Проспект 100-летия Владивостоку, 56, Гризодубова, 45,49; Постышева, 11−15 не смог проехать мусоровоз. Только со второй попытки на следующий день удалось вывести мусор.

Зимой, в гололёд, ситуация ещё сложнее. По сугробам во дворах не проехать. Вовремя не почистили, не посыпали — и к бакам не попасть.

Так, этой зимой на 40-лет ВЛКСМ, Тухачевского, 38,40,42: Светланская 87,89, Светланская, 193 мусор вовремя не вывезли из-за сугробов. Согласно законодательству, беспрепятственный проезд к контейнерной площадке обеспечивает собственник земельного участка. По закону об административных правонарушениях ПК, штраф за неубранный снег и гололёд составляет для граждан 3−5 тысяч рублей, для должностных лиц 5−20 тысяч рублей, для юридических лиц — 80−100 тысяч рублей.

Кстати.

Приморский экологический оператор посчитал:

1 кг отходов в сутки производит каждый житель Приморья.

1 979 контейнеров для раздельного сбора отходов размещено в Приморье.

175 несанкционированных свалок объемом 90 193 куб.м ликвидировано.

