Мэр Омска рассказал о старте работы сервиса по газификации частного сектора

В понедельник, 2 марта 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест объявил о запуске на сайте городской администрации раздела, посвященного газификации частного сектора.
«Здесь собрана вся важная информация о мероприятиях по переводу печного отопления на газовое, организованных в Омске благодаря федеральному проекту “Чистый воздух” национального проекта “Экологическое благополучие” и народной программе “Единой России”, — пояснил градоначальник.
Здесь же находится информационный сервис, позволяющий в онлайн-режиме отследить статус заявки на получение компенсации, поданной в 2025 году. Для этого в поисковую строку нужно вбить идентификационный номер налогоплательщика, указанный при подаче документов. Напомним, сумма компенсации составляет до 212 000 рублей.
Мэр Омска также сообщил, что в январе 2026 года Минприроды РФ одобрило предложение по выделению финансирования на компенсации всем гражданам, которые в прошлом году прошли процедуру подключения и подтвердили соответствие установленным критериям участия в проекте. Это означает, что компенсации получат еще свыше 1700 домохозяйств. Всего же с начала реализации проекта газовое отопление появилось у 5 606 семей.