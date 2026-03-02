Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Омска рассказал о старте работы сервиса по газификации частного сектора

С его помощью омичи могут получить информацию о проекте «Чистый воздух» и отследить статус заявки на получение компенсации.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В понедельник, 2 марта 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест объявил о запуске на сайте городской администрации раздела, посвященного газификации частного сектора.

«Здесь собрана вся важная информация о мероприятиях по переводу печного отопления на газовое, организованных в Омске благодаря федеральному проекту “Чистый воздух” национального проекта “Экологическое благополучие” и народной программе “Единой России”, — пояснил градоначальник.

Здесь же находится информационный сервис, позволяющий в онлайн-режиме отследить статус заявки на получение компенсации, поданной в 2025 году. Для этого в поисковую строку нужно вбить идентификационный номер налогоплательщика, указанный при подаче документов. Напомним, сумма компенсации составляет до 212 000 рублей.

Мэр Омска также сообщил, что в январе 2026 года Минприроды РФ одобрило предложение по выделению финансирования на компенсации всем гражданам, которые в прошлом году прошли процедуру подключения и подтвердили соответствие установленным критериям участия в проекте. Это означает, что компенсации получат еще свыше 1700 домохозяйств. Всего же с начала реализации проекта газовое отопление появилось у 5 606 семей.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше