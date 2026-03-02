В Новосибирской области выросло число взятых ипотек на долевое строительство

Как отметил эксперт, цифра на 43% больше средневзвешенного показателя января за последние 8 лет и в три раза больше, чем в январе предыдущего года. Николаев считает, что показатели связаны с прекращением в феврале выдачи семейной ипотеки по прежним условиям. Так, число ипотечных кредитов без договоров долевого участия выросло к январю 2025 в 2,85 раза — чуть меньше, чем количество кредитов на новостройки. При этом, Николаев обращает внимание, что в январе 2025 года был зафиксирован минимум по числу ипотечных кредитов во всех сегментах по подавляющему большинству регионов России. На тот момент выдачи упали почти во всех регионах страны.