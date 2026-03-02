В Новосибирской области выросло число взятых ипотек на долевое строительство

В январе 2026 года новосибирцы резко активировались на рынке долевого строительства. За январь выдали 914 ипотечных жилищных кредитов, которые предоставляют под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Об этом сообщил новосибирский независимый аналитик Сергей Николаев в своем telegram-канале.
Как отметил эксперт, цифра на 43% больше средневзвешенного показателя января за последние 8 лет и в три раза больше, чем в январе предыдущего года. Николаев считает, что показатели связаны с прекращением в феврале выдачи семейной ипотеки по прежним условиям. Так, число ипотечных кредитов без договоров долевого участия выросло к январю 2025 в 2,85 раза — чуть меньше, чем количество кредитов на новостройки. При этом, Николаев обращает внимание, что в январе 2025 года был зафиксирован минимум по числу ипотечных кредитов во всех сегментах по подавляющему большинству регионов России. На тот момент выдачи упали почти во всех регионах страны.
Однако если сравнивать число ипотечных кредитов в январе со среднемесячными показателями за последние 8 лет, то снижение все же произошло по всем сегментам кредитования. В Новосибирской области — на 45,1%, по ипотечным кредитам под залог ДДУ — на 15,6%, а по кредитам на рыночных условиях — на 60,4%. В январе 2026 года число взятых ипотек по средневзвешенным показателям за 8 лет упало в 2,5 раза.
— На начало февраля льготная ипотека резко сократилась, а рост рыночной сдерживает высокая ключевая ставка. Далее падение объемов ипотечного кредитования ускорится, — сообщил Сергей Николаев.