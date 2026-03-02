Из Свердловской области в Казахстан отправили больше 10 тысяч тюльпанов

В Свердловской области сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отправку в Казахстан больше 10 тысяч тюльпанов, выращенных на территории региона. Все цветы прошли лабораторную экспертизу.
— В отношении подкарантинной продукции проведены мероприятия по карантинному фитосанитарному контролю, включающие в себя досмотр, отбор образцов и проведение лабораторной экспертизы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки в срезах тюльпанов не обнаружили никаких карантинных объектов, в связи с чем их разрешили к вывозу за территорию России. Отмечается, что эта партия цветов стала первой в этом году, подготовленной для экспорта.