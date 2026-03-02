Видеонаблюдение установят на нижегородских кладбищах за 10 млн рублей

Начальная максимальная цена контракта составляет 9,9 млн рублей. Камеры и сопутствующая инфраструктура появятся на территориях кладбищ «Копосово-Высоково», «Ново-Сормовское», «Стригинское» и «Новое Стригинское».
Заявки на участие в закупке принимаются до 11 марта 2026 года, а итоги подведут 13 марта. Работы подрядчик должен будет выполнить с момента заключения контракта до 15 июня 2026 года.
Проект предусматривает не только установку камер, но и создание всей необходимой инфраструктуры. В частности, запланированы земляные работы, валка деревьев для расчистки территории для установки железобетонных опор, прокладка самонесущих изолированных проводов и волоконно-оптического кабеля и другие.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется продолжение строительства муниципального кладбища «Новое Стригинское».