Видеонаблюдение установят на нижегородских кладбищах за 10 млн рублей

Проект предусматривает не только установку камер, но и создание всей необходимой инфраструктуры. В частности, запланированы земляные работы, валка деревьев для расчистки территории для установки железобетонных опор, прокладка самонесущих изолированных проводов и волоконно-оптического кабеля и другие.