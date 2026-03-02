Инфляция в Казахстане замедлилась до 11,7%: февраль дал первый сигнал разворота

Ричмонд
Год к году: снижение темпов во всех крупных сегментах.

В годовом выражении продовольственные товары подорожали на 12,7% (в январе — 12,9%), непродовольственные — на 11,6% (11,7% месяцем ранее), платные услуги — на 10,8% против 12% в январе.

Наиболее заметное замедление произошло в секторе услуг — минус 1,2 процентного пункта за месяц. Именно этот сегмент ранее активно разгонял общий индекс цен.

Что подорожало, а что подешевело?

В годовом выражении (февраль 2026 года к февралю 2025 года) в структуре казахстанской инфляции наблюдаются разнонаправленные векторы.

Среди продовольственных товаров подорожали:

мясо и птица: 20,4%; колбасные изделия: 17,8%; безалкогольные напитки: 18,2%; хлеб и хлебобулочные изделия: 9,7%.

При этом овощи подешевели на 4,5%, что частично компенсировало продовольственное давление.

В непродовольственном сегменте подорожали:

бензин: 16,4%; одежда: 10,1%; обувь:11,6%.

В сфере услуг:

аренда жилья: 11,9%; электроэнергия: 8,5%; газ по распределительным сетям: 16,7%.

А вот холодная вода подешевела на 28,4%.

Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продовольственные товары — 5,339 п.п. из общего уровня 11,7%. Непродовольственные товары добавили 3,207 п.п., услуги — 3,204 п.п.

Статистика за месяц.

В феврале 2026 года по сравнению с январем:

продовольственные товары подорожали на 1,3%; непродовольственные — на 0,9%; услуги — на 1%.

Для сравнения, в феврале 2025 года услуги росли на 2,1% за месяц. Сейчас темпы вдвое ниже.

Общий месячный рост 1,1% сопоставим с февралем 2024 года (1,1%) и ниже февраля 2025 года (1,5%).

Регионы: разрыв сохраняется.

Годовая инфляция по регионам (февраль 2026 к февралю 2025):

Самые высокие показатели:

Северо-Казахстанская область — 14%; Область Улытау — 13,5%; Павлодарская область — 13,2%; Акмолинская область — 13,1%; Туркестанская область — 12,9%.

Самый низкий показатель среди крупных городов — в Астане: 9,7%, в Алматы — 11,5%, в Шымкенте — 11,6%.

В целом можно отметить, что февраль 2026 года дал первый позитивный сигнал и усилия кабмина и Нацбанка начали ощущаться. Инфляция остается двузначной, однако впервые за последние месяцы годовой показатель снизился. Замедление произошло по всем трем крупным сегментам — продовольствие, непродовольственные товары и услуги.

Напомним, что 10 февраля 2026 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед правительством принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет.