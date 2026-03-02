Инфляция в Казахстане замедлилась до 11,7%: февраль дал первый сигнал разворота

В целом можно отметить, что февраль 2026 года дал первый позитивный сигнал и усилия кабмина и Нацбанка начали ощущаться. Инфляция остается двузначной, однако впервые за последние месяцы годовой показатель снизился. Замедление произошло по всем трем крупным сегментам — продовольствие, непродовольственные товары и услуги.