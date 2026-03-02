Инфляция в Казахстане замедлилась до 11,7%: февраль дал первый сигнал разворота

Год к году: снижение темпов во всех крупных сегментах.
В годовом выражении продовольственные товары подорожали на 12,7% (в январе — 12,9%), непродовольственные — на 11,6% (11,7% месяцем ранее), платные услуги — на 10,8% против 12% в январе.
Наиболее заметное замедление произошло в секторе услуг — минус 1,2 процентного пункта за месяц. Именно этот сегмент ранее активно разгонял общий индекс цен.
Что подорожало, а что подешевело?
В годовом выражении (февраль 2026 года к февралю 2025 года) в структуре казахстанской инфляции наблюдаются разнонаправленные векторы.
Среди продовольственных товаров подорожали:
мясо и птица: 20,4%; колбасные изделия: 17,8%; безалкогольные напитки: 18,2%; хлеб и хлебобулочные изделия: 9,7%.
При этом овощи подешевели на 4,5%, что частично компенсировало продовольственное давление.
В непродовольственном сегменте подорожали:
бензин: 16,4%; одежда: 10,1%; обувь:11,6%.
В сфере услуг:
аренда жилья: 11,9%; электроэнергия: 8,5%; газ по распределительным сетям: 16,7%.
А вот холодная вода подешевела на 28,4%.
Наибольший вклад в годовую инфляцию внесли продовольственные товары — 5,339 п.п. из общего уровня 11,7%. Непродовольственные товары добавили 3,207 п.п., услуги — 3,204 п.п.
Статистика за месяц.
В феврале 2026 года по сравнению с январем:
продовольственные товары подорожали на 1,3%; непродовольственные — на 0,9%; услуги — на 1%.
Для сравнения, в феврале 2025 года услуги росли на 2,1% за месяц. Сейчас темпы вдвое ниже.
Общий месячный рост 1,1% сопоставим с февралем 2024 года (1,1%) и ниже февраля 2025 года (1,5%).
Регионы: разрыв сохраняется.
Годовая инфляция по регионам (февраль 2026 к февралю 2025):
Самые высокие показатели:
Северо-Казахстанская область — 14%; Область Улытау — 13,5%; Павлодарская область — 13,2%; Акмолинская область — 13,1%; Туркестанская область — 12,9%.
Самый низкий показатель среди крупных городов — в Астане: 9,7%, в Алматы — 11,5%, в Шымкенте — 11,6%.
В целом можно отметить, что февраль 2026 года дал первый позитивный сигнал и усилия кабмина и Нацбанка начали ощущаться. Инфляция остается двузначной, однако впервые за последние месяцы годовой показатель снизился. Замедление произошло по всем трем крупным сегментам — продовольствие, непродовольственные товары и услуги.
Напомним, что 10 февраля 2026 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу перед правительством принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет.