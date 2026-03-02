Работодатель в Костанае 4 года не перечислял взносы и одумался лишь в суде

По итогам между сторонами было заключено и утверждено судом соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Ответчик признал задолженность и обязался до 31 марта 2026 года перечислить в уполномоченные органы обязательные платежи на общую сумму более 1,3 млн тенге, а также возместить судебные расходы.