Работодатель в Костанае 4 года не перечислял взносы и одумался лишь в суде

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, Костанайским межрайонным судом было заключено соглашение по гражданскому делу, инициированному работником к ТОО о взыскании компенсации морального вреда и обязании перечислить задолженность по обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям и платежам по обязательному социальному медицинскому страхованию.
Судом установлено, что в течение 4 лет предприятием не производились обязательные пенсионные взносы, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование, а также социальные отчисления работника.
В рамках примирительных процедур, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом, сторонам были разъяснены их права и правовые последствия заключения соглашения.
По итогам между сторонами было заключено и утверждено судом соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Ответчик признал задолженность и обязался до 31 марта 2026 года перечислить в уполномоченные органы обязательные платежи на общую сумму более 1,3 млн тенге, а также возместить судебные расходы.
«Заключение соглашения позволило определить конкретный срок погашения задолженности. Принятые меры обеспечат работнику получение медицинской помощи, учет пенсионных накоплений и трудового стажа для последующего выхода на пенсию», — отметили в суде.