Таганрогская таможня возбудила дело из-за невывоза автомобиля

Согласно действующим правилам, физические лица могут временно ввозить на территорию ЕАЭС транспортные средства для личных нужд максимум на год. Машины должны быть зарегистрированы в государствах, не входящих в союз. В феврале 2025 года фигурант административного дела самостоятельно обратился в Таганрогский таможенный пост — ближайший к месту проживания. Автовладелец объяснил просрочку бытовыми трудностями и потребностью в ремонте машины.