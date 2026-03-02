Экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

В 1973 году 15-летний Умар поступил в пушно-меховой техникум в Москве, который окончил в 1977 году. После техникума он отслужил два года в ракетных войсках стратегического назначения в городе Коростень Житомирской области. Во время службы, в 1977 году, Джабраилов вступил в КПСС, где состоял до 1989 года.