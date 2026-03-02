Экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

В ночь на 2 марта в элитном жилом комплексе Москвы было обнаружено тело чеченского предпринимателя, экс-сенатора Умара Джабраилова. Предположительно, бизнесмен покончил с собой. Кем был Умар Джабраилов, чем он запомнился и какие громкие скандалы сопровождали его на протяжении жизни — в материале «Газеты.Ru».
Что произошло с Умаром Джабраиловым.
Несколько Telegram-каналов сообщили 2 марта о смерти 67-летнего предпринимателя Умара Джабраилова. По предварительной версии, бывший сенатор покончил с собой в ЖК на Тверской в самом центре Москвы. Ночью его доставили в больницу с отеком мозга, но реанимационные действия не помогли.
По информации SHOT, государственный деятель не оставил предсмертной записки.
Telegram-канал Baza утверждает, что предприниматель покончил с собой из-за проблем с деньгами и бизнесом. В последнее время он активно искал новые источники дохода, но большого успеха его проекты не имели.
По данным РИА Новости, банковские счета Джабраилова были заблокированы из-за долга перед налоговой в 40 тыс. рублей.
В последнем опубликованном сообщении бизнесмен выразил обеспокоенность конфликтом Ирана и Израиля, поскольку в странах Ближнего Востока находятся российские туристы. Речь Джабраилова была не совсем внятной, выглядел он нездоровым.
Кто такой Умар Джабраилов.
~Детство, семья, ранние годы~
Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном (Чечено-Ингушская АССР) в семье Али Джабраилова и Руми Саракаевой. Его отца депортировали в Казахстан в ходе кампании 1944 года по выселению чеченцев и ингушей. После возвращения на родину он занимал должность секретаря райкома комсомола, работал в нефтепромышленном комплексе и писал стихи. В семье Джабраиловых, кроме Умара, было еще пятеро детей.
В 1973 году 15-летний Умар поступил в пушно-меховой техникум в Москве, который окончил в 1977 году. После техникума он отслужил два года в ракетных войсках стратегического назначения в городе Коростень Житомирской области. Во время службы, в 1977 году, Джабраилов вступил в КПСС, где состоял до 1989 года.
После армии Джабраилов решил поступать в МГИМО, но с первой попытки недобрал один балл и год проучился на подготовительных курсах. В итоге он поступил на экономический факультет и в 1985 году окончил институт с отличием по специальности «Международные экономические отношения».
~Бизнес и политическая карьера~
Свой первый бизнес Джабраилов начал в конце 1980-х. В 1989 году он работал представителем иностранных компаний в Москве, а в декабре 1992 года основал собственную компанию «Данако», которой принадлежала сеть бензозаправочных станций в Москве и Московской области.
В 1994 году Джабраилов познакомился с американским бизнесменом Полом Тейтумом, главой совместного предприятия «Интурист-РедАмер», владельцем гостиницы «Славянская». В июле того же года он стал первым заместителем генерального директора СП и смог отстоять для компании гостиницу у Москомимущества.
В ноябре неизвестные застрелили Пола Тейтума в подземном переходе у Киевского вокзала. За несколько месяцев до этого американец заявил, что Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из числа учредителей совместного предприятия. Причастность бизнесмена к убийству не была доказана, однако въезд в США ему запретили.
В 1997 году Джабраилов создал холдинговую группу «Плаза» и стал ее генеральным директором.
В 2000 году произошел самый неожиданный поворот в карьере Джабраилова — он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента России. Инициативная группа «Сила разума» предложила его кандидатуру, и, несмотря на уголовное дело о подделке голосов за его выдвижение, он был зарегистрирован. На выборах 26 марта 2000 года Джабраилов занял последнее одиннадцатое место, набрав всего 78 498 голосов (0,08%). СМИ утверждали, что предприниматель участвовал на выборах ради самопиара.
Участие в президентской кампании он объяснял просто:
«Я достиг успеха в решении проблем гостиницы, значит, достигну успеха и в решении проблем страны».
В 2004 году первый президент Чечни Ахмат Кадыров выдвинул кандидатуру Джабраилова в Совет Федерации от Чеченской Республики. Бизнесмен стал членом комитета по международным делам, а позже — заместителем председателя комитета. В том же году вместе с Ахматом Кадыровым он совершил хадж в Саудовскую Аравию.
В 2009 году Джабраилов досрочно сложил полномочия сенатора по личному заявлению, хотя его срок истекал только в 2011 году. С 2009 по 2013 год он работал советником помощника президента РФ по международным делам Сергея Приходько.
Личная жизнь Умара Джабраилова.
Чеченский предприниматель никогда не скрывал своей любви к женщинам. Ему приписывали романы с Шэрон Стоун, Орнеллой Мути и другими звездами. Он не раз выходил в свет с известными представительницами шоу-бизнеса: Тиной Канделаки, Наоми Кэмпбелл, экс-участницей «Фабрики звезд» Алексой. Роман с последней широко обсуждался в прессе из-за большой разницы в возрасте, но влюбленных ничего не смущало. Однако эти отношения продлились недолго.
В начале 2000-х у него был роман с телеведущей Ксенией Собчак, которая была младше него на 23 года. Сам Джабраилов рассказывал, что они прожили вместе семь лет.
После трагического ухода бизнесмена Ксения Собчак поделилась своими воспоминаниями о нем:
«Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность».
При этом официальной информации о личной жизни предпринимателя совсем немного. По одним данным, Джабраилов был дважды женат и дважды разведен. От второго брака у него есть две дочери — Даната и Альвина. По некоторым данным, они проживают с матерью в Монте-Карло. По другой версии, бизнесмен состоял в браке с российской художницей, имя которой не раскрывалось.
Скандалы с участием Джабраилова.
В 2017 году имя Джабраилова попало в криминальные сводки. 29 августа он устроил стрельбу в московском отеле Four Seasons в центре Москвы. По данным полиции, бизнесмену не понравилось обслуживание, и он начал стрелять в потолок из пистолета. В его номере нашли следы от пуль, а также белый порошок. Тест на наркотическое опьянение дал положительный результат. Против Джабраилова возбудили уголовное дело о хулиганстве, он признал вину и получил штраф в 500 тысяч рублей. Причиной своих действий бизнесмен назвал «нервный срыв».
Помимо этого, предприниматель уже совершал попытку суицида. В 2020 году он пытался покончить с собой в московской гостинице. Тогда Джабраилова удалось спасти — его водитель вызвал «скорую». Прибывшим врачам бизнесмен заявил, что находился в шоковом состоянии. Его госпитализировали в НИИ Склифосовского.