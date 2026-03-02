Средняя зарплата в Ленобласти выросла почти до 95 тысяч рублей

В Ленинградской области подвели экономические итоги 2025 года. Средняя номинальная зарплата в регионе достигла 94 348 рублей — это на 6,2% больше, чем годом ранее. Показатель озвучил вице-губернатор по экономике Егор Мишеряков.
Индекс валового регионального продукта вырос на 1,9%, обогнав среднероссийский на 0,9%. Оборот розничной торговли прибавил 4,8% — тоже выше общероссийского.
— Жилье в области строят активно: за год ввели 4,2 млн квадратных метров. Это на 4% больше, чем в 2024-м. Почти три четверти из них — индивидуальные дома, — передает слова Мишерякова 78.ru.
Вице-губернатор также анонсировал пересчет индекса промышленного производства. Росстат обновит методику: вместо 2018 года за базу возьмут 2023-й. Новые данные по Ленобласти за последние пять лет появятся к апрелю.