Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата в Ленобласти выросла почти до 95 тысяч рублей

Безработица остается на рекордно низком уровне — всего 0,23%

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области подвели экономические итоги 2025 года. Средняя номинальная зарплата в регионе достигла 94 348 рублей — это на 6,2% больше, чем годом ранее. Показатель озвучил вице-губернатор по экономике Егор Мишеряков.

Индекс валового регионального продукта вырос на 1,9%, обогнав среднероссийский на 0,9%. Оборот розничной торговли прибавил 4,8% — тоже выше общероссийского.

— Жилье в области строят активно: за год ввели 4,2 млн квадратных метров. Это на 4% больше, чем в 2024-м. Почти три четверти из них — индивидуальные дома, — передает слова Мишерякова 78.ru.

Вице-губернатор также анонсировал пересчет индекса промышленного производства. Росстат обновит методику: вместо 2018 года за базу возьмут 2023-й. Новые данные по Ленобласти за последние пять лет появятся к апрелю.