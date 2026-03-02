Беларусь готова адаптировать автобусы МАЗ к Заполярью

«С учетом пожеланий администрации региона в рамках исполнения двусторонних договоренностей работаем над решением вопросов оптимальной адаптации технических характеристик поставляемой пассажирской техники к условиям северного региона», — также отметил Сивак.
Кроме того, идет работа над тем, чтобы оперативно поставлялись запчасти. Беларусь рассчитывает и на расширение присутствия карьерных самосвалов БЕЛАЗ на промышленных площадках Кольского полуострова.
Сивак также напомнил, что губернатор Мурманской области не впервые посещает Беларусь. Вице-премьер подчеркнул, что отношения республики с этим регионом имеют прочную основу и строятся не только на договоренностях, но и на крепких дружеских связях.
«На белорусской земле вы всегда желанный гость», — заверил Сивак.
Он уточнил, что объем взаимной торговли стабильно растет и по итогам прошлого года достиг почти 253 млн долларов.
В свою очередь, губернатор Мурманской области обратил внимание, что действительно в регионе используется немало пассажирской техники из Беларуси. Она составляет 40% всего парка. Сейчас, по его словам, важно увеличить объем запчастей на складах, а также развивать сервис.