Аналитик Таскин: цена барреля Brent превысит $80 при эскалации войны с Ираном

«Эскалация может быть какой угодно — вопрос лишь в том, затрагивает ли она Ормузский пролив и экспортные мощности. Если мы рассматриваем сценарий, когда это происходит, а конфликт затягивается как минимум на несколько недель, то мы бы ждали устойчивого роста котировок Brent на уровне свыше $80 за баррель. В противном случае, текущий всплеск цен должен довольно быстро сойти на нет», — сказал «Газете.Ru» аналитик по финансовым рынкам ИК «Вектор Капитал» Иван Таскин.