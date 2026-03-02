Доллар подорожал на первых весенних торгах

Так, американская валюта прибавила в стоимости 0,58% — до 2,8701 белорусских рубля.
Российский рубль подорожал совсем незначительно: плюс 0,04% — до 3,7503 белорусских рубля за 100 единиц.
Европейская валюта, наоборот, стала дешевле — на 0,44%, курс евро после торгов в понедельник установлен в размере 3,36 рубля.
Китайский юань тоже продемонстрировал падение на 0,22%: за 10 единиц теперь установлена цена в 4,2051 рубля.
После торгов на БВФБ обменники также внесли корректировки в стоимость иностранной валюты. Доллар можно приобрести в среднем по 2,87 рубля, а сдать — по 2,86. Реализовать 100 российских рублей в обменниках готовы за 3,76 рубля, а принимают российскую валюту по 3,73. Евро обменники продают по 3,39 рубля, а приобретают — по 3,36.