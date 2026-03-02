Ричмонд
Доллар подорожал на первых весенних торгах

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Американский доллар и российский рубль подорожали по итогам первых весенних торгов, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Источник: AP / Michael Probst

Так, американская валюта прибавила в стоимости 0,58% — до 2,8701 белорусских рубля.

Российский рубль подорожал совсем незначительно: плюс 0,04% — до 3,7503 белорусских рубля за 100 единиц.

Европейская валюта, наоборот, стала дешевле — на 0,44%, курс евро после торгов в понедельник установлен в размере 3,36 рубля.

Китайский юань тоже продемонстрировал падение на 0,22%: за 10 единиц теперь установлена цена в 4,2051 рубля.

После торгов на БВФБ обменники также внесли корректировки в стоимость иностранной валюты. Доллар можно приобрести в среднем по 2,87 рубля, а сдать — по 2,86. Реализовать 100 российских рублей в обменниках готовы за 3,76 рубля, а принимают российскую валюту по 3,73. Евро обменники продают по 3,39 рубля, а приобретают — по 3,36.