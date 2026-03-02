Доллар и российский рубль подорожали 2 марта после событий на Ближнем Востоке. Информация о состоявшихся торгах размещена на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар прибавил 0,58%, или 0,0165 и теперь стоит 2,8701 рубля.
Евро снизился на 0,44%, или 0,0150 и стоит 3,3600 рубля.
Российский рубль подорожал на 0,04%, или 0,0014. За 100 российских рублей необходимо отдать 3,7503 белорусского рубля.
Китайский юань подешевел на 0,22%, или 0,0091. За десять юаней нужно будет отдать 4,2051 белорусского рубля.
Тем временем ЕАБР допустил, что средний курс доллара составит 3,32 белорусского рубля в 2026 году.
