Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар и российский рубль подорожали 2 марта после событий на Ближнем Востоке

Российский рубль и доллар стали дороже после торгов 2 марта.

Источник: Комсомольская правда

Доллар и российский рубль подорожали 2 марта после событий на Ближнем Востоке. Информация о состоявшихся торгах размещена на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар прибавил 0,58%, или 0,0165 и теперь стоит 2,8701 рубля.

Евро снизился на 0,44%, или 0,0150 и стоит 3,3600 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,04%, или 0,0014. За 100 российских рублей необходимо отдать 3,7503 белорусского рубля.

Китайский юань подешевел на 0,22%, или 0,0091. За десять юаней нужно будет отдать 4,2051 белорусского рубля.

Тем временем ЕАБР допустил, что средний курс доллара составит 3,32 белорусского рубля в 2026 году.

Ранее крупный банк озвучил условие роста зарплат в Беларуси.

А еще «Белавиа» направит специальный пустой самолет за белорусами в Катар.