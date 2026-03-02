Минниханов заявил о готовности Татарстана принять Международный форум потребкооперации

Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в пленарном заседании, приуроченном к 195-летию потребительской кооперации Российской Федерации. Мероприятие состоялось в селе Чиршы Высокогорского района. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Перед началом заседания Рустам Минниханов, совместно с председателем Совета Центросоюза России Дмитрием Зубовым и другими участниками, ознакомился с выставкой Татпотребсоюза, где были представлены товары предприятий сельхозкооперации.
Модератором дискуссии выступила Алсу Набиева, ректор Российского университета кооперации и Казанского кооперативного института.
С докладами на заседании выступили председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов и председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.
Обращаясь к участникам, Рустам Минниханов поздравил собравшихся с 195-летием системы потребительской кооперации.
Раис Татарстана поделился впечатлениями от посещения нового магазина в селе Дубъязы, который был открыт в рамках государственно-частного партнерства.
Рустам Минниханов подчеркнул необходимость государственной поддержки системы потребительской кооперации, отметив, что частный бизнес не всегда способен обеспечить торговлю в отдаленных сельских территориях. Он подчеркнул, что государство должно поддерживать и потребкооперацию, и добавил, что качественная торговля необходима и в малых населенных пунктах.
Он также выразил уверенность в способности Центросоюза России и его руководителя Дмитрия Зубова обеспечить развитие потребкооперации. По словам Раиса РТ, ситуация меняется в лучшую сторону. Минниханов высоко оценил новый формат магазинов и отметил важность таких торговых точек для сельских жителей, которые являются не только местом для покупок, но и центром общения.
Рустам Минниханов заверил в поддержке руководством Татарстана развития современных сельских магазинов и предложил активнее использовать продукцию потребкооперации республики. Он назвал обслуживание малонаселенных пунктов и создание торговых точек приоритетной задачей власти.
Раис Татарстана также заявил о поддержке планов по открытию 500 подобных магазинов в Татарстане, отметив, что на данный момент их уже открыто 100.
Кроме того, Рустам Минниханов сообщил о готовности Татарстана принять Международный форум потребительской кооперации в Казани с 8 по 10 июля 2026 года.