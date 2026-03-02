Минниханов заявил о готовности Татарстана принять Международный форум потребкооперации

Он также выразил уверенность в способности Центросоюза России и его руководителя Дмитрия Зубова обеспечить развитие потребкооперации. По словам Раиса РТ, ситуация меняется в лучшую сторону. Минниханов высоко оценил новый формат магазинов и отметил важность таких торговых точек для сельских жителей, которые являются не только местом для покупок, но и центром общения.