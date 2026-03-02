Суды признали разработку ИНК независимой, «Нефтехимсинтез» продолжает спорить

В центре внимания оказалась технология нейтрализации серосодержащих соединений. ИНК зарегистрировала собственную разработку в Роспатенте в 2023 году, однако учредители «Нефтехимсинтеза» попытались оспорить ее патентную чистоту, заявив о зависимости патента ИНК от их изобретения. При этом в мире существует множество технологий нейтрализации серосодержащих соединений -разработки в этой области ведутся как отраслевыми институтами, так и самими нефтедобывающими компаниями.