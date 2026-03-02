Ричмонд
На рынках Крыма обнаружили более 300 килограммов некачественной продукции

Ее изъяли и утилизировали.

Источник: Комсомольская правда

За период с 16 февраля по 28 февраля на рынках Крыма обнаружили более 300 килограммов некачественной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии республики.

Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы проверили продукцию животноводства, которые продают на местных рынках. Специалисты предотвратили попадание на прилавки более 300 килограммов потенциально опасных продуктов.

«Данная продукция была изъята из оборота и направлена на утилизацию в соответствии с установленными нормативами», — рассказали в госкомитете.

В ведомстве призвали жителей покупать животноводческую и растительную продукцию только на официальных торговых объектах.

