За период с 16 февраля по 28 февраля на рынках Крыма обнаружили более 300 килограммов некачественной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарии республики.
Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы проверили продукцию животноводства, которые продают на местных рынках. Специалисты предотвратили попадание на прилавки более 300 килограммов потенциально опасных продуктов.
«Данная продукция была изъята из оборота и направлена на утилизацию в соответствии с установленными нормативами», — рассказали в госкомитете.
В ведомстве призвали жителей покупать животноводческую и растительную продукцию только на официальных торговых объектах.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше