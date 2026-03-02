Рис и сухофрукты из Узбекистана запретили к ввозу в нижегородском аэропорту

У пассажиров из Узбекистана нашли 32,2 кг риса, сухофруктов, саженцы лимона и другой продукции, которую запрещено ввозить в багаже или ручной клади. Ограничения ввели в связи с риском распространения вредных карантинных объектов: семян опасных сорняков, насекомых-вредителей, заболеваний растений.