Нижегородцев ждет подарок в квитанциях за отопление: кому вернут переплату

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 марта, ФедералПресс. В Нижнем Новгороде жителям более 2,2 тысячи многоквартирных домов сделают перерасчет платежей за отопление по итогам 2025 года. В связи с этим будут скорректированы суммы в мартовских квитанциях.

«Компания “Объединенный коммунальный оператор” (АО “ОКО”) вернет жителям 356,4 млн рублей. Возвраты начислят жильцам 2235 многоквартирных домов (МКД), что составляет 83% обслуживаемого АО “ОКО” фонда», — рассказали в мэрии Нижнего Новгорода.

В администрации города пояснили, что такая сумма возвратов связана с тем, что средняя температура с января по апрель и с сентября по декабрь в прошлом году составила плюс 1,2 градуса. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был минус 1,4 градусов. Таким образом, в 2025 году во время отопительного сезона средняя температура воздуха оказалась выше сразу на 2,6 градуса.

В мэрии напомнили, что такая корректировка платежей проводится каждый год в первом квартале по домам, в которых установлены общедомовые приборы учета.

При этом есть и МКД, где, наоборот, с жильцов будет осуществлен добор платы за отопление. Его общая сумма составит 51,5 млн рублей. Добор по итогам 2025 года коснется 464 домов.

«Причины снижения платы: корректная работа общедомового прибора учета в 2025 году, а также своевременные работы по наладке и регулированию внутридомовых систем. Причины доборов: неисправность прибора учета», — пояснили в нижегородской администрации.