Нижегородцев ждет подарок в квитанциях за отопление: кому вернут переплату

В администрации города пояснили, что такая сумма возвратов связана с тем, что средняя температура с января по апрель и с сентября по декабрь в прошлом году составила плюс 1,2 градуса. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был минус 1,4 градусов. Таким образом, в 2025 году во время отопительного сезона средняя температура воздуха оказалась выше сразу на 2,6 градуса.