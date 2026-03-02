Ричмонд
В Молдове нет желающих гнуть спину за нищенские зарплаты: Чтобы хоть немного поднять ВВП, в стране не хватает почти 300 тысяч работников

Исследование по развитию экономики Республика Молдова показало: ключевая проблема — низкая занятость, передает bani.md.

Источник: Комсомольская правда

Сейчас в стране работают лишь 52% граждан в возрасте 15−64 лет, тогда как в Европейский союз этот показатель достигает 71%. Разница — около 290 тысяч человек.

Эксперты считают, что без вовлечения этих людей в рынок труда ускорить экономический рост невозможно. Даже при повышении производительности эффект будет ограниченным.

Отмечается, чтобы экономика реально росла в ближайшие годы, стране нужно не только модернизировать отрасли, но и вернуть людей на работу. Без этого +51% к ВВП так и останется цифрой на бумаге, уверены специалисты.